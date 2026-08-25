При пожаре на Амурском газохимическом комплексе погиб гражданин Китая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Служба Амурского газохимического комплекса (АГХК) подтвердила гибель человека в результате пожара на территории предприятия. Погибшим оказался гражданин Китая, задействованный на строительных работах.

Руководство и коллектив компании выразили глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего. В пресс-службе заявили, что семье сотрудника будет оказана всесторонняя финансовая, организационная и психологическая поддержка.

Напомним, очаг возгорания на строительной площадке успешно локализован силами оперативных служб и предприятия. Угрозы распространения огня нет, идет контролируемое выгорание остатков газов. Основное оборудование не пострадало. Персонал, не участвующий в ликвидации, эвакуирован, специалисты мониторят воздух.