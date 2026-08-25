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НовостиПроисшествия25 августа 2026 10:26

При пожаре на Амурском газохимическом комплексе погиб гражданин Китая

Погиб гражданин Китая, задействованный на строительных работах на АГХК
Елизавета КУЗНЕЦОВА
При пожаре на Амурском газохимическом комплексе погиб гражданин Китая

При пожаре на Амурском газохимическом комплексе погиб гражданин Китая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Служба Амурского газохимического комплекса (АГХК) подтвердила гибель человека в результате пожара на территории предприятия. Погибшим оказался гражданин Китая, задействованный на строительных работах.

Руководство и коллектив компании выразили глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего. В пресс-службе заявили, что семье сотрудника будет оказана всесторонняя финансовая, организационная и психологическая поддержка.

Напомним, очаг возгорания на строительной площадке успешно локализован силами оперативных служб и предприятия. Угрозы распространения огня нет, идет контролируемое выгорание остатков газов. Основное оборудование не пострадало. Персонал, не участвующий в ликвидации, эвакуирован, специалисты мониторят воздух.