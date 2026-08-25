Лантратова: спецслужбы Украины обманывают семьи участников СВО от лица РКК Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Украинские спецслужбы начали циничную охоту за данными семей военнослужащих. Злоумышленники действуют от лица Российского Красного Креста, чтобы выманить личную информацию. Об этом предупредила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратрова в мессенджере «Макс».

«Украинские спецслужбы развернули циничную информационную атаку. Главная мишень — Российский Красный Крест, который помогает семьям участников СВО. Цель провокаторов - не просто дискредитация, а откровенный обман и сбор критически важных данных через сайты-двойники», — говорится в публикации.

Лантратова также сообщила о фальшивых Telegram-каналах, где вымогают пожертвования на анонимные криптокошельки. Она подчеркнула, что настоящий Красный Крест никогда не принимает переводы в криптовалюте. Все пожертвования идут строго по официальным реквизитам на сайте организации.

Уполномоченный призвала родственников проверять адреса страниц и доверять только проверенным источникам. Бдительность поможет избежать утечки важных сведений и финансовых потерь.

Ранее Лантратова назвала непростыми переговоры с Киевом по обмену пленными. Омбудсмен уточнила, что украинская сторона иногда отказывается забирать своих граждан и пытается диктовать свои условия.