Лантратова назвала непростыми переговоры с Киевом по обмену пленными

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Переговоры с Киевом по обмену пленными проходят сложно. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в эфире Первого канала рассказала, что украинская сторона не всегда забирает своих граждан, которых предлагает Россия.

Омбудсмен пояснила, что Москва передает Киеву согласованные списки, однако в некоторых случаях украинская сторона отказывается забирать людей и пытается диктовать свои условия. Лантратова отметила, что Киеву важна прежде всего определенная категория лиц — те, кто совершил наибольшее количество преступлений, а также раненые, которых предлагают менять по принципу «раненых на раненых». По словам Лантратовой, эти условия усложняют переговоры.

«Но мы все-таки ждем и настаиваем, потому что для нас очень важно вернуть домой наших ребят», — добавила омбудсмен.

13 августа в рамках гуманитарной процедуры Россия передала Украине 261 тело погибших украинских военнослужащих. В ответ украинская сторона возвратила 24 тела российских бойцов. Также на территории Белоруссии состоялся очередной гуманитарный обмен гражданскими лицами.