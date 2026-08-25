"Газпром Арена" о ситуации с концертом Канье Уэста: Say Agency так и не заключил договор аренды площадки

"Газпром Арена": Say Agency начал продажу билетов на Канье Уэста без договора Фото: Javier Rojas / Keystone Press / Agency Global Look Press

Пресс-служба футбольного стадиона "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге отреагировала на ситуацию с возможной отменой октябрьских концертов американского рэпера Канье Уэста в Северной столице из-за отсутствия площадки для проведения музыкального шоу.

В публикации подчеркивалось, что организатор мероприятия, московская компания Say Agency, начала рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения концерта.

"Если говорить о нас, то договора аренды площадки не было и нет. Мероприятие без договора аренды состояться не может", - отметили в "Газпром Арене".

Как писал сайт KP.RU, накануне "Газпром Арена" заявила, что концерт американского рэп-исполнителя Канье Уэста не может состояться на петербургском стадионе, поскольку площадка не подписывала договоров аренды для проведения музыкального мероприятия.

Московский стадион "Лужники" готов принять концерты Канье Уэста, если подтвердится отказ концертной площадки "Газпром Арена" в Петербурге от проведения шоу.