ВС России поразили место подготовки запуска ракеты «Фламинго» у Федоровки Фото: REUTERS.

Российские военные нанесли мощный удар по объектам противника в районе населенного пункта Федоровка. Целью атаки стал участок, где готовился пуск запуска ракеты «Фламинго». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Для поражения цели были задействованы два оперативно-тактических комплекса «Искандер» и семь ударных беспилотников «Герань».

Помимо этого, минувшей ночью массированному удару подверглась энергосистема и военная логистика Украины. Российские войска атаковали портовую инфраструктуру, а также сухогруз, который доставил партию военных грузов для украинской армии. В ведомстве уточнили, что все назначенные цели были поражены.

В Минобороны отметили, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры. Действия российских сил направлены на подрыв боеспособности подразделений ВСУ.