В России запустят оплату билетов на поезда цифровыми рублями

Новая валюта будет приниматься не только при покупке проездных документов, но и для расчетов за товары непосредственно во время поездки. Фото: 3Dsss/Shutterstock/Fotodom

В России в ближайшее время появится возможность оплачивать железнодорожные билеты с помощью цифрового рубля. Новую систему расчетов запускает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», чьи поезда следуют в Крым и по материковой части страны. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В компании рассказали, что они уже открыли специальный счет цифрового рубля в Центробанке и готовятся к запуску приема платежей. В настоящий момент проходит тестирование этой опции на официальном сайте перевозчика. Там уточнили, что в будущем оплатить таким способом можно будет любой билет или дополнительную услугу на всех направлениях.

Кроме того, в ГСЭ пояснили, что новая валюта будет приниматься не только при покупке проездных документов, но и для расчетов за товары непосредственно во время поездки. Для этого совместно с банком-партнером ведется замена платежного оборудования в подвижном составе. Более половины терминалов в поездах «Таврия» уже адаптированы под новый формат, а оставшиеся устройства заменят в ближайшее время.

Цифровой рубль является новой формой российской национальной валюты, и его курс жестко привязан к обычному рублю в соотношении один к одному. Как сообщала представитель ЦБ Алла Бакина, все системно значимые банки страны готовы к его массовому внедрению с 1 сентября.