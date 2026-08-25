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НовостиОбщество25 августа 2026 10:54

В России запустят оплату билетов на поезда цифровыми рублями

«Гранд Сервис Экспресс» запустит оплату билетов на поезда цифровыми рублями
Семен ЗИМИН
Новая валюта будет приниматься не только при покупке проездных документов, но и для расчетов за товары непосредственно во время поездки. Фото: 3Dsss/Shutterstock/Fotodom

Новая валюта будет приниматься не только при покупке проездных документов, но и для расчетов за товары непосредственно во время поездки. Фото: 3Dsss/Shutterstock/Fotodom

В России в ближайшее время появится возможность оплачивать железнодорожные билеты с помощью цифрового рубля. Новую систему расчетов запускает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», чьи поезда следуют в Крым и по материковой части страны. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В компании рассказали, что они уже открыли специальный счет цифрового рубля в Центробанке и готовятся к запуску приема платежей. В настоящий момент проходит тестирование этой опции на официальном сайте перевозчика. Там уточнили, что в будущем оплатить таким способом можно будет любой билет или дополнительную услугу на всех направлениях.

Кроме того, в ГСЭ пояснили, что новая валюта будет приниматься не только при покупке проездных документов, но и для расчетов за товары непосредственно во время поездки. Для этого совместно с банком-партнером ведется замена платежного оборудования в подвижном составе. Более половины терминалов в поездах «Таврия» уже адаптированы под новый формат, а оставшиеся устройства заменят в ближайшее время.

Цифровой рубль является новой формой российской национальной валюты, и его курс жестко привязан к обычному рублю в соотношении один к одному. Как сообщала представитель ЦБ Алла Бакина, все системно значимые банки страны готовы к его массовому внедрению с 1 сентября.