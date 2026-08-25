В российские колледжи подали почти 4 млн заявлений в этом году Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рособрнадзор объявил, что в ходе основного этапа приемной кампании на программы среднего профессионального образования подано около 3 776 673 заявлений, что на 450 тыс. больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в «Макс».

Из общего числа заявлений 2 808 366 поданы на бюджетные места.

В ведомстве подчеркнули, что рекордный рост заявок стал возможен благодаря федеральному проекту «Профессионалитет». На его программы было подано 1 298 916 заявлений, что превышает показатель прошлого года более чем на 350 тысяч.

В Рособрнадзоре рост связывают с обновлением колледжей и введением новых образовательных модулей по ИИ, цифровым технологиям, биотехнологиям и квантовым коммуникациям.

Для участников, не прошедших конкурс или не подавших документы вовремя, предусмотрен дополнительный этап приема до 25 ноября. Места зарезервированы Министерством просвещения и региональными властями.

Ранее KP.RU сообщил, что в топовых вузах бюджетные места на престижных специальностях заняли олимпиадники, а суперотличники с ЕГЭ остались без шансов. Ректоры подтвердили отсутствие мест на некоторых программах.