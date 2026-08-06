Даже суперотличники не нашли своих фамилий в списках поступивших на бюджетные места Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В топовых вузах на крутых специальностях все бюджетные места достались олимпиадникам. А суперотличники, поступающие в общем конкурсе по результатам ЕГЭ, - в пролете. Тревожный тренд этого года.

Вообще такое было и в предыдущие 2-3 года, но нынче на максимальную сотку сдали ЕГЭ рекордное число выпускников, это и придало ситуации остроту. А в соцсетях вирусились ролики про невезучих 310-балльников. В одном из самых свежих паренек сокрушается: «Я сделал по максимуму: написал все ЕГЭ на 100, получил 10 баллов индивидуальных достижений. Три года последних готовился без остановки. Но я не прохожу на бюджет ни в один вуз, куда подавал документы. Мне было очень тяжело смотреть на эти списки на Госуслугах, когда олимпиадник, у которого 160 баллов, - вытесняет тебя с бюджета буквально”.

И ведь все правда! Это подтвердили ректоры ведущих вузов на пресс-конференции в ТАСС. Сейчас завершился прием на приоритетном этапе, в котором участвовали олимпиадники (а еще льготники и целевики). Потом будут зачислять по результатам ЕГЭ (основной этап) и на платку. Так вот к основному конкурсу на некоторых программах действительно “мест нет”.

Олимпиадникам дали зеленый свет при поступлении на бюджет Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В МГИМО, например, уже заняты 58% всех бюджетных мест.

- Мы рады победителям Всероссийской олимпиады. Но мы оказываемся в в достаточно тяжелой ситуации, когда талантливые выпускники, набравшие почти максимальные баллы, не могут попасть на бюджет, - отметил ректор вуза Анатолий Торкунов. - Это ведет к резкому росту конкурса на платные места, которые в этом году ограничены. Например, у нас на экономическом факультете проходной балл на бюджет вырос на 30 баллов за один год. Это предмет для раздумий ректорского сообщества и министерства образования и науки.

Ректор предлагает квотировать число олимпиадников - например, выделять для них не более 10-15% от общего количества бюджетных мест. То есть, важно сохранить преимущества для таких ребят, при этом не отказать в возможности поступления абитуриентам с высокими баллами ЕГЭ.

А вот ректор МФТИ Дмитрий Ливанов считает, что вузы и сами могут регулировать этот вопрос - ничего не надо извне вводить-менять. У них на физтехе, например, стараются соблюдать баланс поступающих по олимпиадам и по ЕГЭ - примерно 50 на 50. В этом году олимпиадников получилось 53%. Кроме того, в вузе сократили список олимпиад, победителей и призеров которых они готовы принимать без вступительных испытаний. А по некоторым принимали документы только у победителей.

В Бауманке тоже на нескольких специальностях (например, машиностроение) все места забрали олимпиадники. И тоже резко вырос проходной балл (+30 к прошлогоднему). В списке зачисленных минимальный - 243 балла по трем ЕГЭ. При этом всего около 20 человек прошли с 250 баллами.

В Президентской академии (РАНХиГС) средний балл - 97,62 (293 за три ЕГЭ). Средний конкурс по вузу - 21 человек на место, при этом на некоторых специальностях он вообще космический: 486 человек на место на “Предпринимательство и управление эффективностью бизнеса”, а на “Правовое обеспечение государственного муниципального управления” - 442 человека на место.

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