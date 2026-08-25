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НовостиПолитика25 августа 2026 11:09

В Минобороны РФ рассказали о стратегическом значении освобождения Анновки

Освобождение Анновки создало условия для продвижения ВС России на Доброполье
Вениамин ЗАХАРОВ
Освобождение Анновки создало условия для продвижения ВС России на Доброполье

Освобождение Анновки создало условия для продвижения ВС России на Доброполье

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Освободив населенный пункт Анновка в Донецкой Народной Республике, российские подразделения перерезали логистические маршруты ВСУ на южных подступах к Доброполью, создав условия для продвижения. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«Освобождение Анновки позволило перерезать логистические маршруты противника на южных подступах к Доброполью и создать условия для дальнейшего продвижения российских подразделений», - говорится в сообщении.

Сайт KP.RU писал, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Анновка в ДНР.

Накануне в Минобороны сообщили, что армия России освободила Долинку в Запорожской области, а также взяла под контроль населенный пункт Перше Травня в Сумской области и освободила населенный пункт Кучеров Яр в ДНР.