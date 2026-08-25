В Минобороны РФ рассказали о стратегическом значении освобождения Анновки

Освобождение Анновки создало условия для продвижения ВС России на Доброполье Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Освободив населенный пункт Анновка в Донецкой Народной Республике, российские подразделения перерезали логистические маршруты ВСУ на южных подступах к Доброполью, создав условия для продвижения. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«Освобождение Анновки позволило перерезать логистические маршруты противника на южных подступах к Доброполью и создать условия для дальнейшего продвижения российских подразделений», - говорится в сообщении.

Сайт KP.RU писал, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Анновка в ДНР.

Накануне в Минобороны сообщили, что армия России освободила Долинку в Запорожской области, а также взяла под контроль населенный пункт Перше Травня в Сумской области и освободила населенный пункт Кучеров Яр в ДНР.