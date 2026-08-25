Солнце выдало мощнейший залп: заденет ли он Землю? Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за время нынешнего периода повышенной активности. Её уровень оценили в M7.0, и это событие сопровождалось заметным выбросом плазмы в межпланетное пространство. По предварительным данным, край этого плазменного облака может задеть нашу планету, хотя учёные не исключают, что основной удар пройдёт мимо Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

Специалисты отмечают, что пока все вспышки остаются ниже максимального порога X, но их мощность постепенно растёт. В связи с этим возможные геомагнитные последствия от удара, если он состоится, вряд ли превысят уровень G3. Даже в этом случае магнитная буря может стать самой сильной за последние один-два месяца, но серьёзной угрозы для техники и людей она не представляет.

Точных математических моделей и прогнозов на данный момент нет, так как с момента пика события прошёл всего один час (вспышка достигла максимума в 13:02 по московскому времени). Учёные обещают предоставить уточнённую информацию позже, когда поступят новые данные со спутников. Главная интрига сейчас заключается в том, последует ли за этой вспышкой новый взрыв и сможет ли он преодолеть порог уровня X.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН уже подтверждали, что на светиле вновь начались мощные процессы, способные повлиять на околоземное пространство.