Минцифры: 2 млн человек уже подали заявки на участие в ДЭГ Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Два миллиона россиян уже подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) через портал «Госуслуги», сообщили в Минцифры.

Наибольшую активность проявили избиратели Московской области, Алтайского края, Свердловской и Ростовской областей, а также Чувашии.

Ведомство уточнило, что проголосовать онлайн смогут жители 32 регионов на федеральной платформе ДЭГ. Для этого необходимо заранее подать заявление в личном кабинете на «Госуслугах». Прием заявлений на ДЭГ и выбор участка через «Госуслуги» продлится до 14 сентября, 23:59 по московскому времени.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в стране с 18 по 20 сентября. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием в РФ, на которое стоит обратить внимание каждому гражданину.