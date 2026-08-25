Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире25 августа 2026 11:24

Восемь поляков напали на троих молодых украинцев в Радоме

Поляки напали на украинцев после вопросов о Волынской резне
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
Восемь поляков напали на троих молодых украинцев в Радоме Фото: Shutterstock/FOTODOM

Восемь поляков напали на троих молодых украинцев в Радоме Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Радоме произошло нападение на троих граждан Украины. По информации издания Wiadomosci, инцидент случился в начале августа, когда группа поляков напала на молодых людей.

Конфликт начался с того, что нетрезвый местный житель остановил украинцев и начал задавать им вопросы на тему Волынской трагедии. Позже к нему присоединилась сначала одна компания, а затем и вторая, в результате чего против троих украинцев оказалось восемь нападавших. Все они нанесли молодым людям удары.

В настоящий момент известно, что первый зачинщик конфликта уже получил официальное подозрение от правоохранителей. Остальные семь участников нападения в настоящее время разыскиваются польской полицией. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Стоит отметить, что это происшествие происходит на фоне роста напряженности в отношении украинских беженцев. В июне этого года Польшу покинуло рекордное число украинцев. Журналисты отмечают, что отток был связан с участившимися случаями агрессии со стороны местных жителей.