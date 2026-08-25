Число пострадавших при пожаре на Амурском ГХК превысило 120 человек Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Число пострадавших в результате крупного пожара на территории Амурского газохимического комплекса (АГХК) в Амурской области достигло 123 человек. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, одного из пострадавших, сотрудника подрядной организации, гражданина Китая, спасти не удалось», — отмечается в публикации.

Возгорание произошло на установке по переработке метанола, охватив площадь около 2 тыс. кв. м. Экстренные службы оперативно эвакуировали с объекта 50 человек. В больницы города Свободный с травмами различной степени тяжести госпитализированы 19 пациентов.

В настоящее время на предприятии ведется контролируемая остановка оборудования, находящегося в стадии пусконаладки. Прокуратура региона и следственные органы организовали проверки, возбуждено уголовное дело о нарушении промбезопасности. Угрозы для местных жителей нет.

Как писал сайт KP.RU, очаг возгорания на стройплощадке смогли быстро локализовать. Персонал эвакуировали, а специалисты приступили к мониторингу воздуха.