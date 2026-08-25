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НовостиПроисшествия25 августа 2026 11:23

Число пострадавших при пожаре на Амурском ГХК превысило 120 человек

Возгорание произошло на установке по переработке метанола на Амурском ГХК
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Число пострадавших при пожаре на Амурском ГХК превысило 120 человек

Число пострадавших при пожаре на Амурском ГХК превысило 120 человек

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Число пострадавших в результате крупного пожара на территории Амурского газохимического комплекса (АГХК) в Амурской области достигло 123 человек. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, одного из пострадавших, сотрудника подрядной организации, гражданина Китая, спасти не удалось», — отмечается в публикации.

Возгорание произошло на установке по переработке метанола, охватив площадь около 2 тыс. кв. м. Экстренные службы оперативно эвакуировали с объекта 50 человек. В больницы города Свободный с травмами различной степени тяжести госпитализированы 19 пациентов.

В настоящее время на предприятии ведется контролируемая остановка оборудования, находящегося в стадии пусконаладки. Прокуратура региона и следственные органы организовали проверки, возбуждено уголовное дело о нарушении промбезопасности. Угрозы для местных жителей нет.

Как писал сайт KP.RU, очаг возгорания на стройплощадке смогли быстро локализовать. Персонал эвакуировали, а специалисты приступили к мониторингу воздуха.