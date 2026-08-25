Врач развеяла миф о жесткой воде и камнях в почках

Жесткость воды зависит от содержания солей кальция и магния. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кажется логичным винить в камнях в почках жесткую воду, но на деле все гораздо сложнее. Даже большое количество кальция в питьевой воде не означает, что он обязательно станет причиной камней, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии ИМД Пироговского Университета Мария Молчанова. Об этом пишет RuNews24.ru.

«Мочекаменная болезнь имеет много факторов риска: наследственную предрасположенность, недостаточное потребление жидкости, особенности питания, обменные нарушения, инфекции мочевыводящих путей, некоторые заболевания и прием отдельных препаратов», – пояснила Молчанова.

По словам врача, жесткость воды зависит от содержания солей кальция и магния. Они в основном становятся причиной накипи и изменения вкуса воды, но не превращаются напрямую в камни в почках.

Гораздо важнее для профилактики мочекаменной болезни пить достаточно жидкости и следить за рационом. При этом кипячение помогает обеззараживать воду, но не удаляет все возможные химические загрязнители, добавила эксперт.

Ранее KP.RU подробно писал о мочекаменной болезни, при которой в почках образуются камни. Заболевание чаще встречается у мужчин, а распознать его можно по характерным симптомам.