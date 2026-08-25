Песков выразил удивление поддержке Стуббом ударов ВСУ по складам Wildberries Фото: REUTERS.

Высказывания президента Финляндии Александра Стубба о якобы "разумности" атак ВСУ по логистическим центрам Wildberries удивляют, поскольку ранее он заявлял о необходимости налаживания отношений с Москвой. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Кроме удивления это ничего не вызывает, ведь буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией рано или поздно", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков напомнил, тогда Стубб заявлял о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно.

Как писал сайт KP.RU, также Дмитрий Песков прокомментировал слова Стубба и британского премьера Энди Бернема, отметив, что эти политики хотят продолжения конфликта и обманывают своих избирателей якобы возможным поражением России, но это обман.