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НовостиПолитика25 августа 2026 11:36

В Кремле удивились переменчивой позиции Стубба по отношениям с РФ

Песков выразил удивление поддержке Стуббом ударов ВСУ по складам Wildberries
Сергей ГАПЧУК
Песков выразил удивление поддержке Стуббом ударов ВСУ по складам Wildberries

Песков выразил удивление поддержке Стуббом ударов ВСУ по складам Wildberries

Фото: REUTERS.

Высказывания президента Финляндии Александра Стубба о якобы "разумности" атак ВСУ по логистическим центрам Wildberries удивляют, поскольку ранее он заявлял о необходимости налаживания отношений с Москвой. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Кроме удивления это ничего не вызывает, ведь буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией рано или поздно", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков напомнил, тогда Стубб заявлял о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно.

Как писал сайт KP.RU, также Дмитрий Песков прокомментировал слова Стубба и британского премьера Энди Бернема, отметив, что эти политики хотят продолжения конфликта и обманывают своих избирателей якобы возможным поражением России, но это обман.