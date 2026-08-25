Глава турецкого «Трансбосфор» Кан обвинил Украину в пиратстве. Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Председатель правления турецкой судоходной компании «Трансбосфор» Мустафа Кан обвинил Украину в пиратстве в Черном море. В интервью Bloomberg он заявил, что именно Киев первым начал наносить удары по судам в акватории.

По словам Кана, сначала украинские военные атаковали только корабли, перевозившие военные грузы. Однако после саммита НАТО в течение трех дней, по его данным, было поражено 35 судов. Глава «Трансбосфора» подчеркнул, что хотя ни одно из них не затонуло, такие действия выводят суда из строя и запугивают экипажи, которые отказываются заходить в регион.

«Я считаю, что это в некоторой степени пиратское нападение. То есть ты бьешь по судну под турецким флагом — да какое ты вообще имеешь право?» — возмутился Кан.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку украинских войск на танкеры в Черном море посягательством на суверенитет Турции. Представитель Кремля охарактеризовал эти действия как вопиющий случай.