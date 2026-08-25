Зеленский выклянчил «немного Patriot»: число ракет он называть не стал Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила небольшую партию ракет для систем Patriot. По его словам, поставки уже осуществлены, однако он отказался уточнить, какая именно страна предоставила вооружение. Его слова приводит украинские СМИ.

Помимо ракет Patriot, украинская сторона также получила подтверждение о передаче нескольких зенитных комплексов Crotale и боеприпасов к ним. Кроме того, в пакет вошли ракеты AIM, которые Зеленский назвал крайне важными для нужд армии. При этом он подчеркнул, что количество поставленных ракет Patriot незначительно, и этого объема явно недостаточно для полноценной защиты.

Тем временем в Еврокомиссии заявили, что пока не давали разрешения Киеву на закупку американских систем ПВО Patriot за счет европейских средств. Речь идет о деньгах из специального военного фонда Евросоюза объемом 90 миллиардов евро. Таким образом, текущее поступление ракет происходит по иным каналам, а не в рамках официальной европейской финансовой поддержки.