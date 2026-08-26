Волочкова дает концерты за 300 тысяч: Сядет на шпагат и споет

Анастасия Волочкова дает частные концерты за 300 тысяч рублей Фото: Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Известная балерина Анастасия Волочкова участвует в частных концертах, размер ее гонорара за выступление составляет 300 тысяч рублей. Об этом в интервью KP.RU рассказал промоутер Сергей Лавров.

По его словам, в России продолжается мода на артистов из "лихих девяностых", поэтому, например, певица Таня Буланова по-прежнему много ездит по стране, и корпоративов у нее немало.

"Появилась еще забавная тенденция. В кризисные времена заказчики стали проявлять интерес к блогерам, которые развлекают публику в соцсетях. Например, появились заказы на небольшие концерты в клубах у балерины Анастасии Волочковой, чьи забавные фразы про ее любимое "проссеко со свежей клубникой" веселят молодежь", - сказал он.

По его словам, на таких концертах Волочкова поет песенки, которые записала специально для корпоративов, и демонстрирует свой коронный шпагат. Но, понятное дело, этот хайп долго не продержится, пройдет, как и другие тренды соцсетей. При этом за свое выступление артистка просит 300 тысяч рублей, добавил Лавров.

Как писал сайт KP.RU, ранее Анастасия Волочкова рассказала, что не собирается судиться с авиакомпанией после того, как не попала на рейс на Мальдивы. Балерина призналась, что сейчас хочет сосредоточиться на отдыхе.

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