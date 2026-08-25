Ученые нашли способ восстановить поврежденное сердце с помощью стволовых клеток

Ученые приблизились к восстановлению поврежденного сердца. Фото: Peakstock / Shutterstock / Fotodom

Ученые получили обнадеживающие результаты при испытании нового подхода к лечению тяжелой сердечной недостаточности. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine. Об этом пишет «Царьград».

Терапия с использованием клеток сердечной мышцы, выращенных из стволовых клеток, помогла пациентам лучше переносить физические нагрузки и улучшила кровоснабжение сердца. Через год после лечения пациенты, получившие клеточную терапию, в среднем улучшили результат шестиминутного теста на 169 метров.

В исследовании участвовали 20 человек с тяжелой ишемической сердечной недостаточностью. Всем восстановили кровоток в сердечной мышце, а половине дополнительно ввели 200 миллионов выращенных в лаборатории клеток в поврежденные участки сердца.

Основным побочным эффектом стали временные нарушения сердечного ритма в первые недели после процедуры. У большинства пациентов они прошли самостоятельно, двум потребовалось дополнительное лечение. За год наблюдений серьезных стойких аритмий или признаков опухолей у участников не обнаружили. Метод в будущем может помочь восстанавливать поврежденную сердечную мышцу.

Ранее KP.RU писал о мерцательной аритмии – нарушении сердечного ритма, которое чаще встречается у людей старшего возраста и может представлять серьезную опасность для здоровья.