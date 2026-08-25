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НовостиНаука25 августа 2026 12:14

Баканов: Московский Центр управления полетами РОС почти готов

Баканов заявил, что основная часть работ в Московском Центре управления полетами РОС завершена
Семен ЗИМИН
Баканов: Московский Центр управления полетами РОС почти готов

Баканов: Московский Центр управления полетами РОС почти готов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Московский Центр управления полетами, который создаётся для новой Российской орбитальной станции (РОС), находится в высокой степени готовности. Специалисты уже завершили основную часть технических работ в этом зале, расположенном в Национальном космическом центре. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в беседе с Telegram-каналом «Юнашев Live».

Баканов рассказал, что они осматривали помещение, где вскоре будет проходить управление станцией. По его словам, все системы практически готовы к эксплуатации, остались лишь финальные штрихи.

Руководитель ведомства также заявил, что планы России по строительству собственного космического дома остаются твёрдыми. Это решение не меняется, даже несмотря на то, что срок службы Международной космической станции было решено продлить.

Баканов отметил, что договорённости по МКС никак не мешают реализации проекта РОС. Он напомнил, что отправка первого ключевого модуля для новой станции запланирована на 2028 год.