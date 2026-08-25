Жителя ЛНР приговорили к 18 годам колонии за госизмену и шпионаж Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителя ЛНР приговорили к 18 годам колонии строгого режима за шпионаж и государственную измену. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем канале в МАХ.

"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновного к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что 37-летний мужчина в марте 2023 года добровольно осуществлял сбор информации о местах дислокации Вооруженных сил РФ. В мае 2023 года он получил гражданство России и продолжил сбор сведений. Полученную информацию он передавал украинским спецслужбам через мобильный телефон.

Ранее сайт KP.RU писал, что суд озвучил приговор жителю Хабаровского края за госизмену, обучение диверсионной деятельности и попытку диверсии. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.