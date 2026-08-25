В результате пожара на Амурском газохимическом комплексе пострадал 131 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Амурской области во время пожара на промышленном предприятии пострадали 131 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в происшествии на территории промышленного предприятия в Амурской области пострадал 131 человек", — говорит источник.

Представитель министерства заявил, что на месте происшествия задействованы команды скорой помощи и службы медицины катастроф. Также он отметил, что всего госпитализированы 19 человек. Из них шестеро находятся в тяжелом состоянии. Также Кузнецов отметил, что в ближайшее время будут проведены медицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Медики делают все возможное, чтобы сохранить жизни всем пострадавшим.

Ранее KP.RU рассказал, что произошло возгорание на установке по переработке метанола на Амурском ГХК. Изначально речь велась о 120 пострадавших, однако вскоре эта цифра увеличилась.