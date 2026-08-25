Пассажирский самолет переехал человека в аэропорту Канады Фото: Кирилл ВЕРШИНИН. Перейти в Фотобанк КП

В канадском аэропорту Монреаль-Трюдо пассажирский лайнер наехал на сотрудника наземной службы прямо перед вылетом в Париж. Мужчина получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован. Об этом пишет Daily Mail.

По предварительным данным, самолет авиакомпании French Bee двигался задним ходом, когда наехал на работника. Одна из пассажирок рассказала, что видела, как мужчина прошел прямо под движущимся воздушным судном, и многие вокруг начали кричать.

Представитель аэропорта сообщил, что экстренные службы были подняты по тревоге около 19:30, но работа воздушной гавани продолжилась. Рейс в Париж отправился только после полуночи.

В компании French Bee заявили, что обстоятельства ЧП пока выясняются, и они оказывают полное содействие канадским властям.

Ранее на Аляске на жилой район рухнул самолет, на борту которого находились восемь человек. О числе погибших и пострадавших не сообщалось.