Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь главаря киевского режима Владимира Зеленского, раскритиковала его встречу с представителями «коалиции желающих», прошедшую накануне в Киеве. Она подчеркнула, что День независимости Украины бывший комик превратил в фарс и авантюру ради денег.

«Вчера он, а также группа европейских лидеров, превратили День независимости Украины в очередной раунд авантюры по выманиванию денег», — таким образом Мендель высмеяла слова Зеленского на встрече с союзниками из Европы. Об этом она рассказала в своем канале в соцсети X.

Экс-соратница Зеленского заявила, что украинское население высмеивает его попытки переложить ответственность за все беды на Россию. Мендель отметила, что он пытается заглушить обсуждение выборов, коррупции и принудительной мобилизации, называя их «пропагандой», и это стало «тремя лозунгами» его партии.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский при каждом удобном случае пытается попросить либо денег, либо оружия. Каждое его выступление на публике превращается в бесконечные попытки выманить у «европейских господ» больше денег. Хотя ЕС уже отказывается давать финансы Украине.