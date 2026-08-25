Как подростку быстро освоиться в колледже: советы психолога

Специалист посоветовала подготовить подростка к новым соблазнам. Фото: LStockStudio / Shutterstock / Fotodom

Поступление в колледж становится для подростка не просто сменой учебного заведения, а переходом к большей самостоятельности. Семейный психолог Марьяна Разумовская рассказала, как помочь подростку адаптироваться к новому этапу жизни. Об этом пишет mk.ru.

«В первый день важно выучить имена нескольких одногруппников и хотя бы одного преподавателя. Обращаться к людям по имени – это магия расположения. С первого дня надо искать «своих», и не только в группе», – посоветовала Разумовская.

По словам психолога, подростку стоит заранее объяснить, что в колледже отношения с окружающими будут отличаться от школьных. Важно научиться находить друзей. Если не получится сразу подружиться с одногруппниками, можно присоединиться к студсовету, спортивной секции, театру, волонтерскому движению или другим объединениям.

Отдельно специалист посоветовала подготовить подростка к новым соблазнам и необходимости отстаивать свои границы. В колледже могут предлагать прогуливать занятия или пробовать курить, поэтому важно уметь спокойно отказываться. Также ребенку нужно объяснить, какую роль выполняет куратор курса.

Ранее стало известно, что в этом году в российские колледжи поступило почти 4 млн заявлений, причем около 3 млн абитуриентов претендуют на бюджетные места.