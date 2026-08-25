Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россия ответила на протест Японии из-за визита президента Владимира Путина на Итуруп, напомнив о послевоенном статусе Японии. Таким образом у Москвы получилось ударить по самому больному месту Токио. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Иностранное издание напомнило, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на положения Устава ООН о странах, воевавших против союзников во Второй мировой войне. Также Лавров отметил, что Япония вышла за рамки приличия, руководство страны перешло черту в своих высказываниях в адрес Путина и его поездки на Курильские острова.

Лавров отметил, что Япония, потерпевшая поражение во Второй мировой войне, была включена в Устав ООН как «вражеское государство». В 1956 году она стала членом ООН, приняв на себя соответствующие обязательства.

Напомним, Япония абсолютно неправомерно набросилась на Москву из-за поездки Путина на Курильские острова. Токио вдруг решил, что он может указывать российскому лидеру, может ли он посещать территории, которые входят в состав государства, которым он управляет.