Нетаньяху объявил о начале эвакуации комплекса БАПОР в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: IMAGO/Paulina Patimer/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале эвакуации комплекса Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Иерусалиме. Это решение, как заявил глава правительства, принято в соответствии с израильским законом 2024 года, запрещающим деятельность агентства на территории страны.

В распространенном канцелярией премьера заявлении Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не позволит организации, сотрудники которой, по его словам, были причастны к террору и резне 7 октября, действовать на своей территории.

Израильская сторона ранее неоднократно утверждала, что многие сотрудники БАПОР одновременно участвуют в деятельности военного крыла ХАМАС.

7 октября 2023 года стало днем самого масштабного вооруженного нападения на Израиль за последние десятилетия. В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи», нанеся мощные авиаудары по сектору Газа. Конфликт быстро перерос в полномасштабную войну.

Ранее заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил, что палестинская сторона заинтересована в более активном участии России в урегулировании ситуации вокруг сектора Газа.