Раскрыты гонорары российских звезд: Кадышева споёт за 20 млн, а Лепс за 7

KP.RU составил список гонораров российских звезд от Кадышевой до Джигана Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Артисты вернулись с гастролей и, как оказалось, предпочтения публики и особенности эстрады в 2026 году изменились.Сайт KP.RU выяснил размер гонораров наших звезд за выступления на концертах.

Так, самой дорогостоящей звездой на данный момент оказался Сергей Жуков и группа «Руки Вверх!».

«Насколько я знаю, минимум 50 миллионов рублей с каждого концерта у Жукова остается. Но, правда, у «Руки Вверх!» очень дорогой продакшн. В каждом городе они тратят около 30 миллионов рублей на декорации, звук и свет», - рассказал KP.RU промоутер Сергей Лавров.

По-прежнему востребована Надежда Кадышева - одно её выступление стоит 20 млн рублей. Традиционно хорошо получает Григорий Лепс. Он просит за выступление 5-7 млн рублей, в четыре раза меньше Кадышевой.

У Леонида Агутина прайс примерно такой же, как у Лепса - 5 млн рублей. А вот Джиган просит всего два миллиона, как и Xolidayboy. У Шуры выступление стоит от одного до полутора миллионов.

К слову, сейчас появился тренд на блогеров. Их зовут выступить вне зависимости от того, умеют ли они петь, есть ли у них программа и так далее. Ценники тут куда ниже. Например, Анастасии Волочковой платят всего около 300 тыс. рублей за выступление.

Ранее KP.RU сравнил гонорары советских и современных звёзд, узнав и рассказав много интересного о том, как зарабатывали легенды СССР.

50 млн рублей за выступление: Сергей Жуков стал самым богатым артистом