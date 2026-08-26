Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
26 августа 2026 4:00

Раскрыты гонорары российских звезд: Кадышева споёт за 20 млн, а Лепс за 7

KP.RU составил список гонораров российских звезд от Кадышевой до Джигана
Авторы (2):
Игорь ПОЛЯКОВ
Сергей КУДРИН
KP.RU составил список гонораров российских звезд от Кадышевой до Джигана

KP.RU составил список гонораров российских звезд от Кадышевой до Джигана

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Артисты вернулись с гастролей и, как оказалось, предпочтения публики и особенности эстрады в 2026 году изменились.Сайт KP.RU выяснил размер гонораров наших звезд за выступления на концертах.

Так, самой дорогостоящей звездой на данный момент оказался Сергей Жуков и группа «Руки Вверх!».

«Насколько я знаю, минимум 50 миллионов рублей с каждого концерта у Жукова остается. Но, правда, у «Руки Вверх!» очень дорогой продакшн. В каждом городе они тратят около 30 миллионов рублей на декорации, звук и свет», - рассказал KP.RU промоутер Сергей Лавров.

По-прежнему востребована Надежда Кадышева - одно её выступление стоит 20 млн рублей. Традиционно хорошо получает Григорий Лепс. Он просит за выступление 5-7 млн рублей, в четыре раза меньше Кадышевой.

У Леонида Агутина прайс примерно такой же, как у Лепса - 5 млн рублей. А вот Джиган просит всего два миллиона, как и Xolidayboy. У Шуры выступление стоит от одного до полутора миллионов.

К слову, сейчас появился тренд на блогеров. Их зовут выступить вне зависимости от того, умеют ли они петь, есть ли у них программа и так далее. Ценники тут куда ниже. Например, Анастасии Волочковой платят всего около 300 тыс. рублей за выступление.

Ранее KP.RU сравнил гонорары советских и современных звёзд, узнав и рассказав много интересного о том, как зарабатывали легенды СССР.

50 млн рублей за выступление: Сергей Жуков стал самым богатым артистом