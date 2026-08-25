Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский сам выдал цели для российских дронов типа «Герань». Об этом написал военкор KP.RU Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Вместо доклада союзникам по "коалиции желающих" получилась ориентировка для операторов "Гераней". Если публично перечислить, что у тебя еще работает, список перестает быть секретом и становится набором целей», — резюмировал военкор KP.RU.

Военкор сообщил, что министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий предложил альтернативные одесскому маршруты для перевозки продовольствия. Коц подчеркнул, что эти цели регулярно упоминаются в сводках Минобороны России.

Ранее KP.RU рассказал, что на Украине высмеяли Зеленского после его встречи с союзниками из Европы. Там отметили, что бывший комик переговоры превратил в фарс и авантюру.