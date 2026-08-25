Пенсионерам рассказали, как снизить плату за ЖКУ

Субсидию можно оформить только на жилье, где зарегистрирован пенсионер. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионеры могут уменьшить расходы на коммунальные услуги сразу за счет двух мер поддержки – льготы и субсидии. При определенных условиях получение одной выплаты не лишает права оформить другую, рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Если применяется процентная скидка на оплату ЖКУ, но расходы человека превышают установленный лимит по отношению к доходам семьи, то вторая форма поддержки также должна применяться», – заявил Крохин.

По словам юриста, льготы предоставляют определенным категориям граждан, а право на субсидию зависит от того, какую часть доходов семьи составляют расходы на коммунальные услуги. Поэтому получение одной меры поддержки не всегда лишает пенсионера права на другую.

При этом субсидию можно оформить только на жилье, где зарегистрирован пенсионер. Размер помощи рассчитывается с учетом региональных нормативов площади. Для одиноких неработающих пенсионеров норматив составляет 33 квадратных метра.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2027 года россияне смогут получать квитанции за ЖКУ в электронном виде через «Госуслуги».