Киев пытается уничтожить православие по всей Украине

МИД РФ: Киев реализует многоуровневую кампанию по уничтожению православия. Фото: Global Look Press / Светлана Возмилова

Многоуровневая государственная кампания по уничтожению православия реализуется на Украине на протяжении многих лет. Об этом заявил на брифинге спецпредставитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех.

«На Украине на протяжении многих лет реализуется последовательная многоуровневая государственная кампания по уничтожению православия. То есть речь идет не только о давлении на Украинскую православную церковь, а о комплексных усилиях по зачистке украинской территории от целой конфессии», — указал он.

Дипломат отметил, что давление на каноническую церковь сопровождается нарушением практически всех прав и свобод человека, гражданских, политических, экономических, социальных и культурных. По его словам, Киев открыто игнорирует международные обязательства, ужесточает репрессии и транслирует ложь о состоянии прав человека в стране.

Ранее KP.RU писал, что в Черкассах разгорелся судебный спор за главный православный храм города. Представители ПЦУ подали иск о передаче им Свято-Михайловского кафедрального собора и соседних зданий, ранее принадлежавших канонической УПЦ. Адвокаты УПЦ заявили о намерении оспорить это решение, подчеркнув, что законным владельцем имущества остается епархия УПЦ.