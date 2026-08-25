Экс-президент Молдавии Игорь Додон Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экс-президент Молдавии Игорь Додон утверждает, что президент республики Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" готовят общество к аннексии страны Румынией.

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства бывшему министру экономики Румынии Клаудиу Нэсую, который займет пост министра экономического развития страны. Также власти Молдавии все чаще отдают управленческие должности гражданам Румынии. Додон говорит, что таким образом Санду может готовить страну к большим переменам.

"Накануне Дня независимости партия "Действие и солидарность" бросает вызов молдавскому народу и продвигает румынского чиновника на должность министра в Молдавии. Это способ постепенно подготовить молдавское общество и государственные учреждения к сценарию аннексии нашей страны Румынией", — резюмировал Додон в разговоре с журналистами.

Додон заявил, что граждане Румынии занимают много высоких должностей в Молдавии, и отметил, что власть ПДС делает страну менее суверенной и независимой, а также является символом национального предательства.

При этом еще несколько недель назад Додон говорил о том, что Румыния внесла в качестве законопроекта специальный документ по аннексии с Молдавией. По регламенту на рассмотрение документа дается всего 45 дней, дальше он принимается автоматически.