Кипяток против борщевика: биолог рассказал, как вывести сорняк

Работать с борщевиком необходимо в защитной одежде и перчатках. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Борщевик Сосновского отличается высокой устойчивостью, поэтому для борьбы с ним используют сразу несколько способов. Механическое удаление растения позволяют постепенно сокращать его численность, рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин. Об этом пишет RT.

«Ручное выкашивание проводится два-три раза за сезон строго до цветения (май-июнь). Срезать нужно ниже корневой шейки (5-10 см от земли). Также можно применить ошпаривание кипятком. Заливать крутой кипяток в основание стебля и корневую зону», – посоветовал специалист.

По словам биолога, бороться с борщевиком можно также с помощью мульчирования, гербицидов и посадки быстрорастущих злаков, которые подавляют появление новых побегов. На небольших участках эффективным способом может стать регулярное выкашивание растения до цветения.

Опарин предупредил, что работать с борщевиком необходимо в защитной одежде, перчатках и маске. Сок растения при попадании на кожу может вызвать сильные ожоги.

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