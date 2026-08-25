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НовостиЗвезды25 августа 2026 14:09

Radar: дело об убийстве Тупака грозит новыми проблемами P. Diddy

Адвокаты считают, что обвинительный приговор Дэвису возобновит интерес к расследованию в отношении Комбса
Анна АДАМАЙТЕС
Radar: дело об убийстве Тупака грозит новыми проблемами P. Diddy

Radar: дело об убийстве Тупака грозит новыми проблемами P. Diddy

Фото: REUTERS.

Суд над Дуэйном Дэвисом, обвиняемым в убийстве рэпера Тупака Шакура, может усилить давление на Шона Комбса (P. Diddy), который уже находится в тюрьме. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на адвокатов.

«Обвинительный приговор Дэвису может возобновить давление с требованием расследования в отношении Комбса, но сам по себе не докажет его причастность», — отметил адвокат по уголовным делам Майкл Ла Фратта.

По версии обвинения, именно Дэвис предоставил оружие для убийства Шакура в 1996 году в рамках масштабной схемы. Прокуроры утверждают, что гангстер находился в белом Cadillac, который остановился рядом с машиной Шакура, после чего кто-то другой открыл огонь. Детективы допускают, что Дэвис и остальные в автомобиле действовали по чужому приказу. Однако Комбсу никогда не предъявляли официальных обвинений в связи со смертью Шакура, и он последовательно отвергает слухи о своей причастности к убийству. Ла Фратта сомневается, что у властей достаточно доказательств для выдвижения обвинений против P. Diddy.

Ранее KP.RU писал, что в записи, сделанной полицией в 2008 году, Дуэйн Дэвис утверждал, что Шон Комбс заказал убийство Тупака Шакура. В 2025 году USA Today со ссылкой на отчет DEA сообщала, что Комбс якобы назначил награду в миллион долларов за убийства Шакура и Шуга Найта.