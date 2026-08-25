Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 августа 2026 14:15

Ликвидирован украинский полковник, который готовил провокацию на ЗАЭС

Российские войска ликвидировали полковника ВСУ Змунчило
Людмила МИТРОХИНА
Ликвидирован украинский полковник, который готовил провокацию на ЗАЭС

Ликвидирован украинский полковник, который готовил провокацию на ЗАЭС

Фото: REUTERS.

Замкомандира 704-й бригады РХБЗ ВСУ полковник Константин Змунчило убит в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Отмечается, что ликвидирован именно тот военоначальник, бригада которого в 2022 году планировала провокацию на ЗАЭС. Но планы боевиков тогда были раскрыты российскими военными и предотвращены.

«Заместитель командира 704-й бригады РХБЗ (войсковая часть A0807) полковник Змунчило Константин Евгеньевич (04.09.1981 г. р.) ликвидирован в ДНР», — говорится в материале издания со слов источника.

Ранее KP.RU рассказал, что российские военные точным попаданием уничтожили группу боевиков в зоне СВО. Отмечается, что дрон РФ попал в транспортное средство украинских военных на Харьковском направлении.