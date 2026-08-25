Ликвидирован украинский полковник, который готовил провокацию на ЗАЭС Фото: REUTERS.

Замкомандира 704-й бригады РХБЗ ВСУ полковник Константин Змунчило убит в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Отмечается, что ликвидирован именно тот военоначальник, бригада которого в 2022 году планировала провокацию на ЗАЭС. Но планы боевиков тогда были раскрыты российскими военными и предотвращены.

«Заместитель командира 704-й бригады РХБЗ (войсковая часть A0807) полковник Змунчило Константин Евгеньевич (04.09.1981 г. р.) ликвидирован в ДНР», — говорится в материале издания со слов источника.

Ранее KP.RU рассказал, что российские военные точным попаданием уничтожили группу боевиков в зоне СВО. Отмечается, что дрон РФ попал в транспортное средство украинских военных на Харьковском направлении.