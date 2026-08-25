Астронавты США и Франции опять покинули МКС и вышли в открытый космос, фото: Олег Артемьев/ТАСС

Астронавты Европейского космического агентства (ЕКА) Софи Адено и NASA Анил Менон вновь вышли в открытый космос из Международной космической станции (МКС). Трансляция доступна на сайте NASA.

Работа началась в 08:27 по восточно-американскому времени (15:27 по московскому времени), когда скафандры переключились на автономное питание. Планируется, что их работа в открытом космосе продлится шесть с половиной часов.

В рамках этой миссии Адено и Менон завершат замену антенны, которая служит для связи станции с Центром управления полетами (ЦУП) в Хьюстоне, штат Техас. 18 августа астронавты демонтировали старую антенну, но не успели установить новую. Если позволит время, они также приступят к замене навигационного оборудования, необходимого для стыковки космических кораблей.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия и США могут продолжить сотрудничество на околоземной орбите после завершения работы на МКС.