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НовостиВ мире25 августа 2026 14:34

Представители США прибыли в Россию: подробности

CBS: директор ЦРУ прибыл в Россию
Людмила МИТРОХИНА
Стало известно, что в Россию прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press

Стало известно, что в Россию прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press

Стало известно, что в Россию прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Об этом сообщила журналист телеканала CBS. Отмечается, что представитель США прибыл в Россию.

«Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Россию для проведения ряда встреч», — рассказала корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X.

Правда, источник не сообщил тему визита. Также не указывается, с кем именно должен встретиться представитель ЦРУ в Москве.

Ранее KP.RU рассказало, как в Кремле отреагировали на новость о том, что американский транспортный самолет приземлился в Москве. Представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал вдаваться в подробности и рассказывать, кого именно привез американский самолет.