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НовостиПроисшествия25 августа 2026 14:46

Адвокат Сальникова: Блиновская отметит 45-летие без послаблений в колонии

Колония не станет делать исключений в честь юбилея Блиновской
Сергей КУДРИН
Адвокат Сальникова: Блиновская отметит 45-летие без послаблений в колонии, фото: Алексей Белкин/News.ru/ТАСС

Адвокат Сальникова: Блиновская отметит 45-летие без послаблений в колонии, фото: Алексей Белкин/News.ru/ТАСС

Блогер Елена Блиновская отметит 45-летие в исправительной колонии без торжеств - никаких особых условий или исключений в честь её дня рождения не будет. Об этом сообщила адвокат Наталья Сальникова телеканалу «Пятый канал». Уточняется, что в колонии нет отдельных камер, все живут и работают в общих условиях.

«День будет обычный, скорее всего, условий для празднования там нет», - отметила юрист.

Адвокат Сальникова не сообщила, чем Блиновская занята в колонии, где ранее работала в швейном цехе. Она обосновала свой отказ адвокатской этикой и нежеланием обсуждать личную жизнь подзащитной.

Ранее KP.RU сообщил, что Елена Блиновская заработала миллиарды на марафонах желаний с 2019 по 2021 годы через аффилированных лиц, чтобы избежать налогов. Всё её имущество приобретено в этот период.