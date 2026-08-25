Печальный рекорд: названо количество человек, которые скончались в Испании из-за жары Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Летом в Испании из-за экстремальной жары погибло не менее 5030 человек. Причем этот показатель стал абсолютным рекордом. Об этом свидетельствуют данные системы ежедневного мониторинга смертности королевства.

Печальный рекорд зафиксирован с 2015 года. Такое положение дел вызывает тревогу у властей и медиков. Предыдущие рекорды побиты с большим отрывом. Изменение климата и тепловые волны становятся смертоносными для пожилых и хронических больных.

Первая половина 2026 года стала самой теплой за 65 лет, а июль — самым жарким и засушливым месяцем с 1961 года. В некоторых регионах температура превышала 45°C, а ночные показатели не опускались ниже 25°C. Причем под ударом оказались сразу несколько европейских стран.

Ранее KP.RU рассказал, что в Германии увеличилось количество смертей из-за жары. Там страдают чаще всего пожилые люди.