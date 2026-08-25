«Хорошо его помню. Моральный урод»: Медведев жестко прошелся по Стуббу из-за слов о поражении России

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/www.imago-images.de/Global Look Press

Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, в мессенджер «Макс» дал резкую оценку президенту Финляндии Александру Стуббу. Поводом для публикации послужило высказывание финского лидера о том, что удары по Wildberries могут привести к поражению России.

Ранее Стубб призвал продолжать удары по инфраструктуре Wildberries. Он выразил уверенность в том, что это якобы единственный способ добиться мирных переговоров.

Медведев, комментируя призыв финского лидера, назвал Стубба «моральным уродом» и «дураком», а также усомнился в его профессиональной компетенции. По словам зампредседателя Совбеза, Стубб нисколько не изменился со времен работы главой МИД Финляндии.

«Хорошо его [Стубба - прим. ред.] помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект…», — написал Медведев, сопроводив свой пост фотографией Стубба с безумной улыбкой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле с удивлением восприняли поддержку Стуббом ударов по Wildberries. Песков охарактеризовал политика как яркого представителя «партии войны».