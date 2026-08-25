Число пострадавших при пожаре на Амурском ГХК выросло до 146

Число погибших при пожаре на Амурском ГХК увеличилось до трёх, 146 ранены Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Общее число пострадавших при пожаре на площадке строительства Амурского газохимического комплекса достигло 146 человек. Погибли трое — двое граждан КНР и один гражданин России. Об этом сообщила пресс-служба компании. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

«По уточненным данным, к сожалению, подтверждена гибель трех человек, сотрудников подрядных организаций — двух граждан КНР и одного гражданина России», — сказали представители Амурского газохимического комплекса.

24 человека с различными травмами госпитализировали в клиники города Свободный. 122 пострадавшим врачи оказали медпомощь на месте ЧП, у них зафиксированы лёгкие травмы вроде ушибов и порезов.

Ранее KP.RU писал, что 25 августа на строительной площадке Амурского газохимического комплекса произошёл пожар. Сообщалось, что угрозы для близлежащих населенных пунктов нет, а экстренные службы приступили к ликвидации последствий.