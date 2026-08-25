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НовостиОбщество25 августа 2026 15:36

В МВД рассказали, на каких дачах можно получить прописку

МВД: Зарегистрироваться на даче можно, если дом имеет статус жилого
Анна АДАМАЙТЕС
МВД: Зарегистрироваться на даче можно, если дом имеет статус жилого

МВД: Зарегистрироваться на даче можно, если дом имеет статус жилого

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Граждане России могут оформить регистрацию по месту жительства на даче или в садовом доме, если помещение имеет статус жилого. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале Миграционной службы МВД России.

«Регистрация граждан России по месту жительства (месту пребывания) в жилых строениях, расположенных на садовых или дачных участках, возможна. Главное условие — помещение должно иметь статус жилого», — говорится в сообщении.

Для прописки необходимо подать заявление, документ, удостоверяющий личность, а также основания для вселения в жилое помещение. При подаче через представителя потребуется доверенность. Регистрацию проводят подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД. Подать заявление можно на портале госуслуг, в подразделениях МВД или в МФЦ.

Ранее агроном Михаил Вешутов предупредил дачников о вреде мытья картофеля перед закладкой на длительное хранение. Специалист пояснил, что оставшаяся влага может спровоцировать гниль, поэтому землю с клубней лучше убирать только после полной просушки.