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НовостиОбщество25 августа 2026 15:38

Педиатр назвала главные правила крепкого иммунитета школьника

Врач Морозова: сон и питание помогают поддерживать иммунитет школьника
Анастасия ПИГИНА
Школьникам для иммунитета важно соблюдать график сна.

Школьникам для иммунитета важно соблюдать график сна.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Иммунитет школьника лучше поддерживать не лекарствами и БАДами. Ребенку необходимы полноценный сон, разнообразное питание, физическая активность и время на восстановление, рассказала старший врач-педиатр, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова. Об этом пишет Lenta.ru.

«Витамины и микроэлементы нужны лишь при подтвержденном дефиците или определенных заболеваниях. Давать несколько комплексов «на всякий случай» не стоит: у здоровых детей нет убедительных доказательств, что поливитамины предотвращают простуды», – отметила Морозова.

По словам педиатра, школьникам для иммунитета важно соблюдать график сна: детям от 6 до 12 лет рекомендуется спать 9-12 часов, а подросткам – 8-10 часов. Также врач посоветовала не забывать о вакцинации, проветривать помещения и приучать ребенка регулярно мыть руки.

Рацион должен включать овощи, фрукты, белковые продукты, цельнозерновые продукты и орехи. При этом витамины и микроэлементы нужны только при подтвержденном дефиците или определенных заболеваниях. Постоянный недосып, нехватка движения и пассивное курение могут вредить здоровью ребенка сильнее, чем отсутствие дорогих добавок.

Ранее терапевт Алексей Лишин рассказал о простых способах сохранить здоровье ребенка. Чрезмерно стерильная среда может мешать нормальному развитию детского иммунитета.