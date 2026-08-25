Американский самолет, на котором прилетел глава ЦРУ, отбыл из Москвы

На самолете мог лететь директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Фото: Andrew Harnik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самолет ВВС США Boeing C-17R Globemaster III (RCH4555) вылетел из аэропорта Внуково. Это стало известно из данных сервиса Flightradar24.

Напомним, утром 25 августа в Москве приземлился военно-транспортный самолёт США из Риги. Рейс начался с авиабазы Эндрюс в Кэмп-Спрингс, штат Мэриленд. В Кремле не стали распространяться на эту тему. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ему ничего неизвестно по поводу приземлившегося самолета из Штатов.

Чуть позже репортер CBS Дженнифер Джейкобс сообщила, что на этом транспортном средстве, предположительно, мог лететь директор ЦРУ Джон Рэтклифф. По ее словам, он прибыл в Россию для переговоров на высшем уровне. Какой будет главная тема переговоров — неизвестно. В Кремле не дали комментарии по этой новости.