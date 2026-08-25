Иран и Оман вместе будут разминировать коридор в Ормузском проливе Фото: REUTERS.

Иран и Оман договорились о создании временного морского пути в Ормузском проливе, которым они будут управлять совместно. Об этом стало известно из сообщения иранского Министерства иностранных дел, опубликованного по итогам переговоров.

"Министры иностранных дел обсудили поэтапный план дальнейших действий по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Эта инициатива включает в себя создание временного судоходного коридора в проливе под совместным управлением", - говорится в документе, опубликованном МИД Ирана.

Стороны пришли к соглашению о "совместном разминировании временного коридора". Иран и Оман намерены создать постоянный маршрут через Ормузский пролив и готовы обсудить этот вопрос с арабскими государствами Персидского залива, сообщил МИД ИРИ.

Ранее KP.RU сообщил, что США предложили Ирану снять санкции в обмен на открытие Ормузского пролива и прекращение атак прокси-сил. Тегеран получил эту информацию от главнокомандующего армией Пакистана Асима Мунира во время визита в Иран.