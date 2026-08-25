Президент Финляндии Александр Стубб Фото: REUTERS.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал заявление президента Финляндии Александра Стубба о России. Он считает их необоснованной угрозой. Финский профессор задался вопросом, на кого на самом деле работает Стубб.

«Наш» президент выступает с необоснованными угрозами в адрес России, чего подавляющее большинство финнов не одобрили бы. Заставляет задуматься, на кого он работает, не так ли?» — резюмировал Малинен в своем аккаунте соцсети X.

Накануне Стубб после встречи с представителями коалиции в Киеве заявил, что удары по российскому маркетплейсу Wildberries являются разумной военной стратегией. Причем в Кремле уже прокомментировали эти слова финского политика. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал посыл Стубба о России удивительным. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не стеснялся в выражениях, комментируя посыл лидера Финляндии.