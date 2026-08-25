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НовостиОбщество25 августа 2026 16:43

Названа наиболее вероятная причина смерти князя Дмитрия Донского

РАН нашла вероятную причину смерти князя Дмитрия Донского
Людмила МИТРОХИНА
Названа наиболее вероятная причина смерти князя Дмитрия Донского Фото: ТАСС/ Михаил Климовский

Названа наиболее вероятная причина смерти князя Дмитрия Донского Фото: ТАСС/ Михаил Климовский

Археологи РАН предполагают, что великий князь Дмитрий Донской умер от кратковременной болезни, основываясь на внешнем осмотре его останков в Архангельском соборе Московского Кремля. Об этом говорится в пресс-службе образовательного учреждения.

«Кратковременная болезнь — наиболее вероятная причина смерти князя. Диагностика таких заболеваний по визуальным признакам невозможна», — говорится в сообщении от источника.

Также эксперты уточнили, что ранее на лбу князя обнаружен след округлой травмы. Но после детального осмотра останков князя подобных повреждений не обнаружено. Ученые РАН, назвав наиболее вероятную причину смерти Донского, уточнили, что детальная диагностика невозможна. Рост Дмитрия Донского — около 175–177 см. Состояние костей и суставов указывает на значительные нагрузки.

Ранее KP.RU рассказало, что мощи князя Дмитрия Донского были найдены при реставрации Архангельского собора. Также аналитики издания отметили, где теперь они будут храниться.