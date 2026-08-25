Уволенный Зеленским министр обороны Фёдоров признал проигрыш ВСУ. Фото: Kay Nietfeld/GLOBAL LOOK PRESS

Украина постепенно уступает России на линии боевого соприкосновения, заявил бывший глава Минобороны Незалежной Михаил Федоров. По его словам, сейчас наступил поворотный момент, который определит дальнейший путь, и Киев медленно, но верно проигрывает. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

Бывший министр отметил, что Украине крайне необходим план по завершению конфликта. Федоров также подчеркнул, что положению дел мешают внутренние проблемы: неспособность внедрять инновации, укоренившаяся коррупция, кумовство и отсутствие политической независимости в госинститутах.

Напомним, Федорова сняли с поста министра 14 июля. Владимир Зеленский связал это решение с конфликтом между ним и тогдашним главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Ранее KP.RU писал, что в Киеве поговаривают о получении экс-министром обороны Михаилом Федоровым «карт-бланша» от США на свержение Владимира Зеленского и проведение выборов на фоне продолжающихся картонных протестов.

20 августа после ударов ВС РФ по военным объектам в Киеве замглавы офиса Зеленского Сергей Кислица заявил о готовности Украины сесть за стол переговоров с США и Россией.