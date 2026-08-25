У «Миссис Россия» за пьяную езду конфисковали Porsche

У финалистки «Мисс Россия» за пьяную езду конфисковали Porsche. Фото: Ilya Moskovets/URA.RU /Global Look Press

Красногорский городской суд признал победительницу конкурса «Миссис Россия» 2010 года Веронику Дремлюгу виновной в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 38-летняя женщина лишилась своего Porsche Cayenne S, который конфисковали в доход государства, а также получила наказание в виде 350 часов обязательных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Московской области.

Как установили судьи, Дремлюга уже была ранее привлечена к административной ответственности за аналогичное нарушение, однако вновь села за руль в нетрезвом виде в городском округе Красногорск. Она спровоцировала ДТП, а затем отказалась проходить медицинское освидетельствование, чем нарушила законное требование сотрудника.

Суд также лишил ее прав на управление транспортными средствами на срок два года и шесть месяцев. В октябре прошлого года Дремлюга уже оставалась без водительского удостоверения за пьяную езду.

Ранее KP.RU писал, что народный артист Михаил Боярский не оплатил парковку своего «Мерседеса» на набережной Мойки в Петербурге и был оштрафован на 3000 рублей, однако из-за просрочки сумма выросла вдвое — до 6000 рублей.