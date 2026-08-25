Военный самолет США, на котором мог лететь глава ЦРУ в Москву, сел в Риге

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф Фото: IMAGO/Yuri Gripas - Abaca/Pool/www.imago-images.de/Global Look Press

Военно-транспортный самолет США, вылетевший из Москвы, приземлился в Риге. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

«Американский самолет Boeing C-17A Globemaster III вошел в воздушное пространство Латвии через контрольную точку OPOKA на границе с Россией, после чего совершил посадку в аэропорту Риги», — говорится в сообщении агентства.

Напомним, утром этот самолет совершил посадку в аэропорту Внуково в Москве. Предполагалось, что на нем мог прилететь глава ЦРУ Джон Рэтклифф для переговоров с российскими представителями на высшем уровне. Кремль не стал комментировать эту новость.

Ранее журналисты KP.RU рассказали, зачем глава ЦРУ мог прилетать в Москву. Не исключено, что целью визита был диалог о конфликте на Украине. Также он мог передать письмо от главы Белого дома Дональда Трампа.