Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 августа 2026 17:09

Военный самолет США, на котором мог лететь глава ЦРУ в Москву, сел в Риге

Пока не сообщается, действительно ли там летит глава ЦРУ
Людмила МИТРОХИНА
Глава ЦРУ Джон Рэтклифф Фото: IMAGO/Yuri Gripas - Abaca/Pool/www.imago-images.de/Global Look Press

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф Фото: IMAGO/Yuri Gripas - Abaca/Pool/www.imago-images.de/Global Look Press

Военно-транспортный самолет США, вылетевший из Москвы, приземлился в Риге. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

«Американский самолет Boeing C-17A Globemaster III вошел в воздушное пространство Латвии через контрольную точку OPOKA на границе с Россией, после чего совершил посадку в аэропорту Риги», — говорится в сообщении агентства.

Напомним, утром этот самолет совершил посадку в аэропорту Внуково в Москве. Предполагалось, что на нем мог прилететь глава ЦРУ Джон Рэтклифф для переговоров с российскими представителями на высшем уровне. Кремль не стал комментировать эту новость.

Ранее журналисты KP.RU рассказали, зачем глава ЦРУ мог прилетать в Москву. Не исключено, что целью визита был диалог о конфликте на Украине. Также он мог передать письмо от главы Белого дома Дональда Трампа.